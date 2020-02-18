ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев — ПРАЙМ. Россия отстает в разведке новых месторождений на шельфе, также в стране не хватает собственных технологий, сообщил журналистам вице-премьер правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Чтобы добыть нефть и газ, нужно иметь современную технологию. Сегодня целым рядом технологий российская промышленность, к сожалению, не обладает… Надо заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, делать ледостойкие платформы, это для нас сейчас иноземные технологии, которые у нас еще не очень допускают ввиду санкций", — сказал Трутнев.

"Когда-то люди пытались доказать, что цена на нефть будет продолжать повышаться, но так не происходит, цены на нефть достаточно существенно снизились. Это говорит о том, что человечество найдет, из чего еще добывать энергию. Если мы можем добывать сейчас нефть и газ, надо его добывать, а полученные деньги вкладывать в науку, технологии, образование. Мы должны заниматься разведкой новых месторождений. Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", — добавил полпред.

Трутнев с 17 по 19 февраля находится с рабочей поездкой на Сахалине. За время визита он провел совещание по стратегии социально-экономического развития Сахалинской области, также проходят совещания по развитию Южно-Сахалинска, по вопросу подъема и утилизации затопленных судов, по реализации нефтяных проектов на территории региона. Зампред правительства РФ осмотрит инфраструктуру горнолыжного комплекса "Горный воздух" и проведет совещание по вопросам развития одноименной ТОР.