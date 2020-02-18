МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2019 году получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 404 миллиона долларов против прибыли годом ранее в размере 3,4 миллиарда долларов, говорится в отчетности трейдера.

Разводненный убыток на акцию составил 0,03 доллара против прибыли годом ранее в 0,24 доллара. Выручка компании сократилась при этом на 2,5%, до 215,111 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 26%, до 11,601 миллиарда долларов. Чистый долг за год увеличился на 19% и составил 17,556 миллиарда долларов.

Гендиректор Glencore Айван Глазенберг (Ivan Glasenberg), слова которого приводятся в релизе, отметил, что результаты компании за 2019 год, среди прочего, отражают "затянувшиеся и неопределенные торговые переговоры и общее снижение цен на наши ключевые сырьевые товары".

Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.