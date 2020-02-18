МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО по итогам 2019 года выросла на 27,6% год к году — до 141,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль выросла на 27,6% и составила 141,4 миллиарда рублей в основном вследствие переоценки долговых обязательств в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Выручка компании сократилась на 6,6% по сравнению с прошлым годом, составив 531,3 миллиарда рублей. В долларовом выражении показатель составил 8,2 миллиарда долларов, а EBITDA — 2,6 миллиарда долларов.

Чистый долг "Сибура" по МСФО в 2019 году вырос на 14,1%, до 362,3 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на 31 декабря 2019 года составило 2.1x по сравнению с 1.6x на 31 декабря 2018 года.

Показатель EBITDA "Сибура" по МСФО в 2019 году сократился на 15,4%, до 170 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Показатель EBITDA сократился на 15,4% год к году, до 170 миллиардов рублей преимущественно за счет снижения в сегменте газопереработки и инфраструктуры, а также в сегменте пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов. Данный эффект был частично компенсирован вкладом сегмента олефинов и полиолефинов", — отмечает компания.

Рентабельность по EBITDA составила 32%, оставаясь на стабильно высоком уровне относительно среднеотраслевых показателей.