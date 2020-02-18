МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэнгийн Даваа провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждалась возможность поставок российского газа в Китай через монгольскую территорию, сообщил российский газовый холдинг.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с возможной реализацией проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В частности, речь шла о создании совместной рабочей группы для проработки проекта", — говорится в сообщении.