МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,59%, до 7,19 доллара, "Новатэка" — на 2,66%, до 168,6 доллара, "Лукойла" — на 1,48%, до 100 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,95%, до 7,16 доллара, "Газпром нефти" — на 1,94%, до 35,35 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,46%, до 34,3 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 2,13%, до 14,21 доллара, НЛМК — на 1,99%, до 21,68 долларов.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 2,71%, достигнув 1,47 доллара, Сбербанка — снизились на 1,83%, до 15,55 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,79%, до 25,1 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,68%, до 5,86 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 3,14%, до 12,66 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,17%, до 3 долларов.