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МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэнгийн Даваа провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждалась возможность поставок российского газа в Китай через монгольскую территорию, сообщил российский газовый холдинг.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с возможной реализацией проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В частности, речь шла о создании совместной рабочей группы для проработки проекта", — говорится в сообщении.

Идею Монголии построить газопровод для поставок газа в Китай через ее территорию обсуждают не первый год, вопрос вновь активизировался в сентябре 2019 года после визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор. Впоследствии он попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера рассмотреть возможность поставок газа с Ямала через Монголию в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири-2"). При этом Россия и Монголия договорились создать рабочую группу по проекту, к которой должна присоединиться и китайская сторона.

Уже в декабре "Газпром" подписал с Монголией меморандум о проведении совместной оценки возможности таких трубопроводных поставок газа. В то же время в феврале глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что обсуждаются различные маршруты "Силы Сибири-2", при этом работа с Монголией по оценке проекта уже началась. Чуть позже минэнерго Казахстана объявило, что страна предлагает проложить газопровод через свою территорию.

"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири-2") в 2015 году, оно предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.