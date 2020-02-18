МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" планирует начать реализацию проекта автономной газификации удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов Томской области в 2020 году, сообщила пресс-служба газового холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Томской области Сергей Жвачкин провели встречу, в ходе которой обсудили газификацию региона, подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году.

"В текущем году планируется начать практическую реализацию проекта автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов. Компания планирует приступить к строительству малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС "Каргала" в Шегарском районе, а также станций приема, хранения и регазификации газа", — говорится в сообщении.

Добавляется, что строительство этой инфраструктуры необходимо для подачи газа в поселки Бакчар, Вороновка, села Кожевниково, Подгорное и Тегульдет. Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2021 году. Также отмечается, что "Газпром" продолжает строительство еще 7 газопроводов и ГРС "Асино". Эти объекты обеспечат газом потребителей в 12 населенных пунктах Томской области.

Кроме того, согласно подписанному плану-графику синхронизации работ по газификации области инвестиции "Газпрома" в газотранспортную инфраструктуру в 2020 году составят 4,65 миллиарда рублей (в 2019 году — 1,08 миллиарда рублей). При этом администрация Томской области должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тысяч домовладений и квартир, перевести на газ свыше 80 котельных.