ВАШИНГТОН, 18 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении Rosneft Trading SA, могут привести к тому, что ряд контрагентов и банков задумаются о целесообразности работы и с самой материнской компанией "Роснефть", заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

При этом ограничения хоть и осложнят жизнь "Роснефти", не приведут к вытеснению ее с глобального рынка энергоресурсов в каком бы то ни было виде. Достойной альтернативы российской компании пока нет, подчеркнул он.

США во вторник ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров, вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, обвинив их в торговле венесуэльской нефтью в обход американских ограничений против этой страны.

ОЖИДАЕМЫЙ ШАГ

По словам Шостака, речь идет об ожидаемом шаге американской администрации.

"Санкции в отношении Rosneft Trading SA не стали для рынка неожиданностью. Минэнерго США последние несколько месяцев муссировало включение структур "Роснефти" в список санкций… Если вы разбираетесь в американской политике, вы знаете, что это являлось логичным шагом", — отмечает он.

По его словам, "логика связана с событиями в Венесуэле, где "Роснефть" играет ключевую роль, находится в различных контрактных соглашениях и спасает венесуэльскую нефтяную экономику. Ключевые игроки, которые помогают режиму (президента Венесуэлы Николоса) Мадуро, и попали под этот удар".

КОНТРАГЕНТЫ И БАНКИ СТАНУТ ОСТОРОЖНЕЕ

В результате санкций могут возникнуть сложности с ведением бизнеса самой материнской компании "Роснефти". Шостак объясняет, что международные банки работают таким образом, что присутствие Rosneft Trading в списке санкций заставляет банки стать крайне осторожными в выдаче кредитов и самой "Роснефти".

"Это не будет касаться выпущенных ранее обязательств или бондов, существующих кредитных линий, это будет касаться новых. У "Роснефти", как у любой другой продающей компании регулярно открываются многочисленные короткие линии под финансирование торговых операций. Такие линии будут реже выдаваться", — считает собеседник РИА Новости.

Тем не менее, не все фининституты будут следовать такому принципу и "все зависит от банков — кто-то будет принимать более консервативный подход, а кто-то закрывать на это глаза, считая, что если сама "Роснефть" не под санкциями, значит можно". Такой же подход будет и у контрагентов "Роснефти", считает он.

"Эта мера заставляет контрагентов, например, поставщиков оборудования, задуматься как ограничения повлияют на них, и внимательно относится к работе с российским нефтяным гигантом", — добавляет Шостак.

При этом он уверен, что, по большому счету, "Роснефти" все-таки нечего бояться, она сохранит свои ключевые позиции на нефтяном рынке.

"Санкции могут серьезно осложнить жизнь крупным игрокам на энергорынке. Мы видим это на примере "Северного потока-2" и других санкциях против "Газпрома". При этом рыночную долю "Газпром" не потерял. Вытеснение кого-то с рынка это гораздо более тяжелый процесс и он связан с появлением альтернативных игроков. Нужно, чтобы появился кто-то, кто будет замещать "Роснефть", а пока мы такого не наблюдаем", — резюмировал собеседник РИА Новости.