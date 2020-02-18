МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Санкции США против трейдерской "дочки" "Роснефти" являются произволом, за этим решением нет никаких доказательств, заявил в эфире "Коммерсант FM" официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы можем сразу сказать, что никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделение в США никогда не занималось. Мы действуем строго в рамках международного права, даже санкционные режимы мы не нарушали, что неоднократно, кстати, подтверждал американский регулятор. За этим решением не стоят никакие доказательства, это абсолютный произвол. Но чтобы говорить о каких-то конкретных действиях, нам надо на руки получить документы", — сказал он.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.