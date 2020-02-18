МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. "Сибур" видит влияние вспышки коронавируса на рынок Китая, пока оценивает в связи с этим ситуацию, сообщил журналистам член правления, исполнительный директор компании Сергей Комышан на пресс-конференции.

"Мы мониторим ситуацию. Прошлый год на мировых рынках был достаточно удачным…, динамика спроса была очень хорошей. Например, глобально в полиолефинах потребление выросло на 4,2% — это, в общем, рекордный показатель… До коронавируса, в принципе, с точки зрения объемов рынка мы в общем так же позитивно смотрели (на 2020 год — ред.), как на 2019 год. А сейчас по понятным причинам надо смотреть немножко по-другому", — сказал Комышан.

"Мы видим, что единственный регион, который затронут сейчас, это исключительно Китай. И динамика ни внутреннего спроса, ни европейского и других рынков, кроме Китая, где мы присутствуем, в общем не страдает. В Китае традиционно под Новый год по лунному календарю было ослабление, сейчас оцениваем какое оно, статистики пока нет", — добавил он.

Тем не менее, по словам топ-менеджера, компания не наблюдает паники на рынке, а клиенты постепенно возвращаются после продолжительных каникул к работе. "Были попытки отдельных клиентов объявить форс-мажор, но они очень быстро сами от этого отказались и вернулись к потреблению наших экспортных объемов", — заключил Комышан.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.