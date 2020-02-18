МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. "Роснефть" после изучения опубликованных документов Минфина США по санкциям к ее трейдинговой "дочке" Rosneft Trading SA рассмотрит варианты юридической защиты, говорится в заявлении компании.

"После изучения опубликованных документов компания рассмотрит варианты юридической защиты", — заявила "Роснефть".

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.