МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Санкции США против трейдинговой дочерней компании "Роснефти" — Rosneft Trading SA — и ее председателя совета директоров Дидье Касимиро незаконны и необоснованны, это акт правового произвола, говорится в заявлении "Роснефти".

"Объявленные минфином США санкции в отношении дочерней компании "Роснефти" RTSA (Rosneft Trading SA — ред.) и председателя совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола", — заявила "Роснефть".

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.