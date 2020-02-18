МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в марте вырастет по сравнению с февралем на 18 тысяч баррелей, или на 0,2%, до 9,18 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе, самое большое увеличение добычи ожидается на месторождении Permian — на 39 тысяч, до 4,855 миллиона баррелей в день. Добыча на Eagle Ford и Haynesville не изменится и останется на уровне в 1,369 миллиона и 39 тысяч баррелей соответственно, считают в управлении.

В то же время, согласно ожиданиям ведомства, в следующем месяце добыча на месторождении Bakken опустится на 2 тысячи баррелей, до 1472 миллиона баррелей, на Anadarko — на 10 тысяч, до 526 тысяч баррелей, на Appalachia — на 1 тысячу, до 145 тысяч баррелей в день, на Niobrara — на 8 тысяч, до 769 тысячи баррелей в сутки.

EIA также ожидает в марте общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 172 тысячи кубических футов, до 85,447 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в январе сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 34, до 7 682.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.