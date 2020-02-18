МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Бывший глава мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойя будет переведен из тюрьмы в Малаге в мадридскую, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на неназванные источники.

Ранее сообщалось, что Эмилио Лосойя, задержанный в Испании на основании международного ордера на арест Мексики, будет помещен под стражу на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

По данным агентства, Лосойя будет направлен в тюрьму, расположенную в муниципалитете Сото-дель-Реаль (провинция Мадрид). Точная дата перевода пока не известна.

Такое решение было принято по административным причинам, из-за близкого расположения мадридской тюрьмы к Национальному суду, уполномоченному принять решение по запросу мексиканских властей об экстрадиции.

Экс-главу Pemex задержали 12 февраля в провинции Малага на основании международного ордера на арест, выданного Мексикой в 2019 году. Он разыскивался в своей стране в связи с событиями 2012 и 2013 годов, в то время, когда занимал пост генерального директора компании Petroleos Mexicanos. Мексиканская прокуратура обвиняет Лосойю в коррупции и оценивает сумму нанесенного ущерба в 280 миллионов долларов. Он уехал из Мексики в мае прошлого года.

Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию (2012-2016 годы). Речь идет о покупке Pemex у AHMSA завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.