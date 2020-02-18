БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев — РИС Новости. Каракас включит санкции против Rosneft Trading в жалобу, поданную ранее в Международный уголовный суд в отношении США, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.

"Эти меры против компании Rosneft Trading нарушают свободу торговли и предпринимательства. Включим эти действия в нашу жалобу против США в Международный уголовный суд", — написал Арреаса в Twitter.

Венесуэла ранее подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.