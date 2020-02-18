КАИР, 18 фев /ПРАЙМ/. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации всех нефтеналивных судов из порта Триполи после его обстрела Ливийской национальной армией (ЛНА).

ЛНА маршала Халифы Хафтара заявила о том, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. Ранее во вторник ЛНА заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

"NOC подтверждает, что все танкеры были в срочном порядке эвакуированы из порта Триполи и отгрузка была отменена, после того, как снаряды упали в нескольких метрах от танкера с взрывоопасным сжиженным газом", — говорится в сообщении на сайте компании.

По словам председателя правления, NOC Мустафа Саналлы, ситуация угрожает гуманитарным кризисом густонаселенному Триполи. Город, отмечает он, теперь может остаться без топливных хранилищ. Глава компании напомнил, что ранее из-за боевых действий были выведены из строя основные топливные резервуары, находящиеся в окрестностях ливийской столицы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.