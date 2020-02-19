ДОХА, 19 фев /ПРАЙМ/. Катарская госкомпания по перевозке газа Nakilat c крупнейшим в мире флотом морских танкеров-газовозов рассчитывает к 2022 году поставить на воду еще четыре танкера, сообщил во вторник на конференции по морским перевозкам в Дохе управляющий компании по совместным предприятиям Бадер аль-Мулла.

"Доля Nakilat на рынке СПГ-транспорта возрастет до 74 кораблей, когда к ее флоту присоединятся четыре новых корабля, которые в настоящее время строятся в Южной Корее. Тогда возможности катарской компании в перевозке СПГ будут составлять около 12% от всех мировых возможностей", — сказал аль-Мулла.

Он указал, что к 2022 году число перевозящих СПГ морских танкеров-газовозов составит 644 по сравнению с показателем в 500 танкеров на начало 2020 года, что, по его мнению, говорит о существенном росте спроса на этот вид энергии.

Аль-Мулла подчеркнул, что компания предпринимает серьезные меры для минимизации ущерба для окружающей среды при эксплуатации танкеров, включая использование новых экологически чистых двигателей на своих кораблях.