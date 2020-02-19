МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Итальянская Eni, участвующая в некоторых торговых операциях Rosneft Trading, анализирует новые санкции США и планирует их соблюдать, заявил РИА Новости представитель Eni.

США 18 февраля внесли в список санкций по Венесуэле Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" в Швейцарии, а также председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, который также является вице-президентом "Роснефти". США дали 90 дней своим союзникам, в том числе, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

"Мы осуществляем некоторые торговые операции с Rosneft Trading. Мы анализируем новые санкции, чтобы понять их последствия, и мы будем соблюдать их", — сказал РИА Новости представитель итальянской компании Eni.