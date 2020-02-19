МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Индексный провайдер MSCI объявил результаты квартального пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 — "Норникель" сменил "Новатэк" в топ-4 "тяжеловесов" в этом индексе, отмечают аналитики "ВТБ Капитал" и BCS Global Markets.

"У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондами. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе, их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот", — говорится в обзоре "ВТБ Капитал".

Вес "Норникеля" в указанном индексе со 2 марта увеличится до 9,33% против 4,84% ранее, вес "Новатэка" снизится до 4,66% с текущих 7,75%, веса остальных 20 бумаг в индексе будут немного скорректированы, говорится в обзорах.

Как и ожидалось, самое большое позитивное изменение затронет "Норникель", говорится в обзоре BCS Global Markets. Помимо него в результате ребалансировки будут несколько повышены веса "Газпрома" (+66 базисных пунктов, до 9,33%), "Лукойла" (+57 базисных пунктов, до 9,33%), X5 (+46 базисных пунктов, до 4,66%) и "Магнита" (+41 базисный пункт, до 4,66%), отметили в BCS Global Markets.

"Увеличение весов "Сургутнефтегаза", Сбербанка, "Татнефти", "Роснефти", ВТБ и префов "Транснефти" не превысит 25 базисных пунктов. Незначительно снизятся веса "Северстали" (-56 базисных пунктов, до 3,57%), "Интер РАО" (-61 базисный пункт, до 4,29%), "Алросы" (-61 базисный пункт, до 3,86%), "Мосбиржи" (-45 базисных пунктов, до 2,84%) и Polymetal (-43 базисных пункта, до 4,21%)", — говорится в обзоре BCS.