МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2019 год выросла более чем в 5 раз по сравнению с 2018 годом и составила 865,477 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Нормализованная чистая прибыль за отчетный период составила 254,002 миллиарда рублей, увеличение в годовом выражении составило 5,2%. Выручка от реализации за период составила 862,803 миллиарда рублей, что на 3,7% больше чем в 2018 году.

Капитальные вложения "Новатэка" в 2019 году выросли в 1,7 раза, до 162,5 миллиарда рублей.

"Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, в 2019 году увеличились на 68,5 миллиарда рублей (или 72,8%) — до 162,5 миллиарда рублей по сравнению с 94 миллиарда рублей в 2018 году", — говорится в материалах.

Отмечается, что значительная часть инвестиций в основные средства была направлена на СПГ-проекты, а именно на "Арктик СПГ-2", строительство центра крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области и "Обский СПГ". Кроме того, капвложения были направлены на освоение Северо-Русского месторождения, разработку Берегового месторождения и нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений, а также разведочное бурение.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.