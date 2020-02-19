МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ по итогам 2019 года выросла на 49% по сравнению с предыдущим годом и составила 237,22 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании снизилась на 5,7%, до 528,54 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 294,73 миллиарда рублей, снизившись на 5%.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.