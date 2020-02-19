Prosperity Capital Management снизил долю в "Энел Россия" с 7,68% до 5,74%
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Prosperity Capital Management Limited снизила долю владения в "Энел Россия" с 7,68% до 5,74%, следует из материалов энергокомпании.
Речь идёт о прекращении права распоряжаться более 2 миллиардами акций. Сделка состоялась 31 января 2020 года.
Доля Enel S.p.A. в уставном капитале "Энел Россия" составляет 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%.
"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".
https://1prime.ru/energy/20200219/830963934.html