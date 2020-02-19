МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Prosperity Capital Management Limited снизила долю владения в "Энел Россия" с 7,68% до 5,74%, следует из материалов энергокомпании.

Речь идёт о прекращении права распоряжаться более 2 миллиардами акций. Сделка состоялась 31 января 2020 года.

Доля Enel S.p.A. в уставном капитале "Энел Россия" составляет 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".