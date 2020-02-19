МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Объем мощности, отобранный на конкурентном отборе (КОМ) на 2025 год, в среднем снизился на 1,1% по сравнению с результатами на 2024 год — до 168,8 ГВт в месяц, следует из окончательных итогов КОМ, опубликованных "Системным оператором" (диспетчер Единой энергосистемы РФ).

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров — электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности (КОМ). В 2020 году прошел КОМ на 2025 год.

На 2025 год объем отобранной в ходе КОМ мощности помесячно колеблется в пределах 163,7-174,4 ГВт, составляя в среднем 168,8, что на 1,1% ниже среднего значения по месяцам на 2024 год. Средний показатель по итогам отбора на 2024 год составляет 170,7 ГВт.

Цена на мощность для электростанций европейской части РФ и Урала в 2025 году вырастет на 6,1% по сравнению с 2024 годом, до 193,2 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, для электростанций Сибири — на 8,8%, до 303,2 тысячи рублей.

"Рост цены КОМ на 2025 год относительно 2024 года с учетом корректировки базовых ценовых параметров спроса на размер индекса потребительских цен (ИПЦ) за 2019 год (3%) составил 6,1% и 8,8% в 1-ой и 2-ой ценовых зонах соответственно. Очищенное от влияния ИПЦ изменение цены КОМ составило 3,1% и 5,8%", — говорится в сообщении "Системного оператора ЕЭС".

По итогам предыдущего КОМа цена мощности в 2024 году для электростанций европейской части РФ и Урала составляет 182 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, для электростанций Сибири – 278,6 тысячи рублей.