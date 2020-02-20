МЕХИКО, 20 фев /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о масштабной реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.

"Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защитить промышленность от империалистической агрессии", — заявил Мадуро в ходе встречи с работниками нефтедобывающей отрасли. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter.

"Статья два создаёт полномочную президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности", — добавил президент.