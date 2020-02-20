МЕХИКО, 20 фев /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 миллиардов долларов.

"Предложения об инвестициях на сегодняшний день превышают 25 миллиардов долларов. В нефтедобычу и нефтепереработку, нефтехимию и многое другое", — заявил Мадуро на встрече с представителями совета сотрудников PDVSA.

По мнению президента, санкции США против нефтедобывающей отрасли Венесуэлы имеют целью уничтожение компании, глубоко интегрированной в мировую экономику.

"Это главная отрасль промышленности для граждан страны, связанная буквально со всем миром. Большие инвестиции десятков стран, нефтедобывающие альянсы, газодобыча", — добавил Мадуро.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Указ президента Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

В январе 2020 года экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес заявил в интервью СМИ, что "Роснефть" и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA путем эксплуатации совместных месторождений или инвестиций в госкомпанию через покупки более крупных пакетов акций.

Минфин США во вторник внес в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, об этом сообщил американский минфин. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.