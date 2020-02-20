МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На мировых рынках образуется беспрецедентный избыток предложения сжиженного природного газа (СПГ). Увеличение мощностей по производству СПГ в Австралии и США ведет к росту предложения и обвальному падению цен на газ. Западные аналитики бьют тревогу и предупреждают, что избыточное предложение может привести к катастрофическим последствиям для производителей СПГ.

Ситуация усугубляется вспышкой инфекции коронавируса в Китае, которая привела к падению спроса на энергоносители и стала "черным лебедем" для всей мировой экономики.

КОРОНАВИРУС ПОНИЗИЛ СПРОС НА ГАЗ

Участники рынка сообщают, что за последние две недели несколько танкерных партий СПГ, предназначенных для Китая, были перенаправлены другим потребителям из-за "затоваренности" рынка этой страны. При этом, некоторые партии до сих пор не нашли своих покупателей.

С начала года Китай находится в фокусе внимания, поскольку именно эта страна обеспечила 40% роста глобального спроса на СПГ с 2015 года. До недавнего времени аналитики прогнозировали, что спрос на газ в Китае превысит 82 млн т/г уже к 2023 году. Также ожидался уверенный рост потребления газа в Индии и ряде других стран Азии. Сейчас эти прогнозы ставятся под сомнение или пересматриваются. Более того, участников рынка беспокоит, что ситуация может полностью выйти из-под контроля на фоне растущего предложения и падающего спроса. Если это произойдет, то крупнейшие производители СПГ понесут серьезными финансовые потери.

Распространение инфекции коронавируса по всему миру обострило ситуацию со сбытом энергоносителей на глобальном рынке. В Китае и ряде других стран, куда поставляются китайские промышленные товары, уже наблюдается сокращение промышленного производства, грузовых и пассажирских перевозок, что привело к падению спроса на природный газ и нефтепродукты – прежде всего на моторное топливо.

КАТАР МЕНЯЕТ ПЛАНЫ

Крупные производители СПГ– такие как Катар и Египет – уже ощущают на себе негативные последствия падения цен на газ из-за избыточного предложения и снижения спроса в Китае.

Некоторые участники нефтегазовой конференции EGYPS 2020 в Каире выразили сомнения по поводу целесообразности создания восточно-средиземноморского газового хаба (распределительного центра) в Египте, поскольку новые контракты на поставку СПГ все еще не подписаны из-за низких цен на природный газ.

Во вторник Катар объявил о переносе на несколько месяцев срока выбора западных инвесторов, которые станут партнерами Qatar Petroleum в реализации проекта по расширению мощностей по производству СПГ – Qatar LNG. Катарская государственная компания не сделала официальных заявлений по этому поводу, но источники сообщают, что основной причиной стали фундаментальные факторы, а также негативные последствия вспышки коронавируса для мировой экономики. Крупнейшие транснациональные компании, включая Shell и ExxonMobil, проявили интерес к проекту Qatar LNG. Ожидалось, что список партнеров Qatar Petroleum будет обнародован в течение первого квартала 2020 года, но позже стало известно, что это произойдет только в конце года.

Катар планирует нарастить мощности по производству СПГ по сравнению с существующими на 64% к 2027 году – до 126 млн т/г. Столь значительное увеличение с учетом ожидаемого избытка предложения в ближайшие годы может привести к еще большему снижению цен на газ в мире – прежде всего на рынках Азии и Европы.

Однако не только производители СПГ на Ближнем Востоке и Средиземноморье – Катар, Египет, Алжир – теряют прибыль из-за избытка газа на мировом рынке. Многие американские компании также столкнутся с угрозой банкротства из-за растущих убытков при добыче сланцевого газа. Надеждам на дорогой газ не суждено сбыться.

Растущие объемы поставок американского СПГ только усугубляют и без того сложную ситуацию на газовом рынке, способствуя дальнейшему снижению цен. Планы увеличения поставок СПГ в условиях низких цен могут обернуться катастрофой для многих нефтегазовых компаний. По мнению экспертов, падение котировок газа сильнее всего ударит по европейским Shell, Total и Eni, которые инвестировали огромные средства в газовые проекты.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА СПГ В АВСТРАЛИИ И США

Катар долгое время являлся бесспорным лидером на мировом рынке СПГ. В настоящее время мощности Катара по производству СПГ составляют 77 млн т/г. Однако Австралия благодаря огромным инвестициям – преимущественно американским и японским – за последнее десятилетие значительно нарастила мощности по производству СПГ, которые достигли 88 млн т/г.

В результате, Австралия в прошлом году опередила Катар по объему экспорта СПГ. Согласно данным консалтинговой компании Energy Quest, в 2019 году поставки СПГ из Австралии достигли рекордного объема – 77,5 млн тонн, а экспорт катарского СПГ — 75 млн тонн.

По предварительным данным EIA (Управлении энергетической информации США), экспорт СПГ из страны в прошлом году составил 34,3 млн тонн. В 2020 году ожидается завершение первого этапа строительства СПГ-заводов в США. Их номинальная мощность должна достигнуть 65,9 млн т/г, а максимальная – 77,9 млн т/г. По оценке экспертов, экспорт СПГ из США в этом году может вырасти до 45-47 млн тонн.

Однако снижение добычи сланцевого газа может стать препятствием для планов американских производителей СПГ по увеличению экспорта.

В начале года агентство S&P Global Platts Analytics сообщало о падении добычи на Appalachia – крупнейшей сланцевой структуре США, где добывается природный газ. Эта информация подтверждается на официальном уровне. EIA ожидает в марте падения добычи сланцевого газа на 172 млн куб. футов/сут. по сравнению с февралем – до 85,447 млрд куб. футов/сут. Доля сланцевого газа в общей добыче природного газа в США составляет около 90%.

Сейчас цена на газ в Henry Hub – крупнейшем хабе, где формируется цена на газ, поставляемый на СПГ-заводы США – ниже $2/млн BTU, что выгодно для экспортеров, но приносит огромные убытки американским сланцевым компаниям. Если снижение добычи газа в США станет устойчивой тенденцией, то цены в Henry Hub повысятся, а это приведет к снижению конкурентоспособности американского СПГ на мировом рынке.

Для обеспечения роста экспорта СПГ из США Вашингтону необходимы высокие мировые цены на газ. Администрация Трампа вынуждена прибегать к грязным методам конкуренции, направленным на ограничение поставок энергоносителей из других стран. Американский СПГ проигрывает конкуренцию российскому трубопроводному газу. Этим объясняются санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и неприкрытые угрозы тем, кто осмелится покупать газ, поступающий по этому газопроводу на рынок Европы после его достройки. Ничего личного, только бизнес.