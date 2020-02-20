МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" избрал нового главного бухгалтера Михаила Россеева в правление холдинга сроком на пять лет и согласовал его назначение на должность зампреда правления, следует из материалов компании.

"Согласовать назначение на должность заместителя председателя правления — главного бухгалтера ПАО "Газпром" Россеева Михаила Николаевича и его избрание в качестве члена правления ПАО "Газпром" сроком на пять лет", — говорится в сообщении.

"Газпром" 17 февраля сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании, в том числе о назначении Россеева главным бухгалтером вместо Елены Васильевой.