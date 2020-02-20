МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" завершит строительство четвертой линии "Ямала СПГ" в третьем квартале 2020 года, сейчас оно выполнено на 73%, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джитвэй.

"Мы завершим строительство и начнем пусконаладочные работы в третьем квартале 2020 года", — сказал Джитвей в ходе телефонной конференции компании.

По словам топ-менеджера, работы по четвертой линии "Ямала СПГ" выполнены на 73%.