МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Проект "Ямал СПГ" в 2019 году покрыл свыше 100% своих основных операционных затрат за счет продажи стабильного газового конденсата, который производится на заводе помимо сжиженного природного газа, сообщил в ходе телефонной конференции зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.

"Мы продали 1,2 миллиона тонн в 2019 году и 300 тысяч тонн в четвертом квартале с хорошим нетбэком (netback, доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт – ред.). Уже один только этот факт значительно обеспечивает проект дополнительным денежным потоком, что уникально в сравнении с большинством СПГ-проектов по всему миру. По факту, продажи стабильного газового конденсата (за исключением транспортировки) с "Ямала СПГ" покрыли свыше 100% основных операционных затрат завода в 2019 году", — сказал он.

"По нашим оценкам, "Арктик СПГ-2" будет производить около 1,5 миллиона тонн газового конденсата, и это, как в случае с "Ямалом СПГ", покроет большую часть операционных затрат проекта или будет генерировать дополнительную выручку проекта и денежный поток", — добавил он.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2026 год. Но представители компании периодически называют более ранние сроки для первой и третьей линий — 2022 и 2025 годы соответственно.