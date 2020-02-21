МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. "Новатэк" считает, что 2020 год будет тяжелым для рынка газа и всей нефтегазовой отрасли, в том числе из-за ситуации с коронавирусом в Китае, однако верит в свою устойчивость, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Несмотря на наш успех в прошлом году, сейчас мы видим рынок с переизбытком природного газа. Дисбаланс спроса и предложения усугубляется вводом новых СПГ-комплексов, а спрос, который ослаб из-за аномально теплой зимы и высоких запасов газа в ПХГ Европы, теперь осложняется растущими опасениями по поводу коронавируса в Китае", — сказал он.

В частности, ситуация с коронавирусом, по его словам, сейчас является "черным лебедем", и сложно прогнозировать и предсказать, как долго она продлится. И комбинация всех вышеперечисленных факторов оказывает давление на спотовые цены СПГ.

"Но сложившийся дисбаланс на рынке не создает структурных сдвигов в нашем прогнозе по спросу на газ. Мы остаемся очень оптимистичны, что наша стратегия стать лидером в обеспечении ключевых рынков СПГ с низкой себестоимостью была правильным стратегическим решением… Мы уверены, что природный газ останется предпочтительным топливом", — отметил Джитвэй.

В то же время топ-менеджер сообщил, что экономический рост развивающихся стран, переход от использования угля в генерации к природному газу, климатическая повестка — все это говорит в пользу природного газа как доступного, безопасного и устойчивого источника энергии на многие десятилетия вперед.

"Новатэк" позиционирует себя как один из лидеров в этом движении в сторону энергетической трансформации. 2020 год будет тяжелым годом для нефтегазовой отрасли, но негативное влияние не одинаково для всех компаний. Мы другие", — заключил Джитвэй.