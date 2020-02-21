МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Сто лет назад была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).

Ниже приводится справочная информация.

Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), постановление о создании которой было принято 21 февраля 1920 года, была образована для разработки проекта электрификации России. Созданный ею документ "План электрификации РСФСР" стал называться планом ГОЭЛРО. Он стал первым единым государственным перспективным планом развития народного хозяйства России.

В первые годы советской власти экономика страны находилась в состоянии тяжелейшей разрухи. Чтобы восстановить хозяйственную деятельность, требовалось, в первую очередь, решить энергетическую проблему. Приоритетом экономической политики нового большевистского правительства стала электрификация.

Многие из положений, составивших основные принципы энергостроительства в России, были озвучены еще в начале XX века. Перед социально-политическими катаклизмами Российская империя по показателю производства электроэнергии входила в первую пятерку индустриально развитых стран. Отечественная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире. В 1899-1913 годах состоялись семь Всероссийских электротехнических съездов, на которых рассматривались как технические, так и сугубо стратегические проблемы.

В 1914 году под Москвой близ Богородска (ныне Ногинск) была впервые построена электростанция, работавшая на торфе, то есть местном, а не на привезенном издалека топливе, и обеспечивавшая электроэнергией крупный промышленный регион. Кроме того, впервые в России эту станцию, получившую название "Электропередача" (ныне Государственная районная электрическая станция (ГРЭС-3) им. Р. Э. Классона), включили параллельно другой, работавшей в Москве с 1897 года электростанции на Раушской набережной.

Директор электростанции "Электропередача" Глеб Кржижановский, который участвовал в ее проектировании и строительстве, в 1915 году на совещании по проблемам использования подмосковного угля и торфа выступил с докладом, в котором содержались все те главные направления энергостроительства в России, которые через пять лет стали основой будущего плана ГОЭЛРО.

Одним из тех политических деятелей, кто верно оценил роль электрофикации России, был Владимир Ленин. В ноябре 1917 года он санкционировал строительство под Москвой Шатурской электростанции, работающей на торфе.

В январе 1918 года состоялась I Всероссийская конференция работников электропромышленности, принявшая резолюцию об объединении ученых и создании специального органа для руководства энергетическим строительством. Такой орган – Электрострой – появился в мае 1918 года, а одновременно с ним был образован Центральный электротехнический совет (ЦЭС) – преемник и продолжатель всероссийских электротехнических съездов.

В декабре 1918 года Центральный электротехнический совет организовал Бюро по разработке общего плана электрификации страны.

В январе 1920 года Глеб Кржижановский, который с 1919 года руководил Главным управлением электротехнической промышленности Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), передал правительству рукопись статьи "Основные задачи электрификации России", где изложил свои идеи: возведение государственных районных электростанций; использование местных видов топлива (прежде всего торфа); развитие гидроэнергетики, строительство и объединение на параллельную работу всех линий электропередачи; электрификация промышленности и, в первую очередь, – тяжелой индустрии.

Было решено ознакомить со статьей делегатов сессии Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), выпустив ее отдельной брошюрой. Итогом рассмотрения вопроса стало постановление ВЦИК от 3 февраля 1920 года: "Разработать проект постройки сети электрических станций".

11 февраля на совещании электроотдела ВСНХ Кржижановский предложил создать комиссию по электрификации России, а уже 21 февраля президиум ВСНХ принял постановление "О создании электрификационной комиссии", перед которой ставилась задача разработки общего плана электрификации страны.

Положение о комиссии ГОЭЛРО было утверждено 24 февраля 1920 года Советом рабочей и крестьянской обороны и подписано Лениным. Первоначально членами комиссии стали восемь человек, как представители отдельных организаций. В дальнейшем ее состав был увеличен до 19 человек введением новых членов и заместителей членов комиссии. Окончательно сформированная комиссия приступила к своим регулярным занятиям 20 марта 1920 года. Возглавил комиссию Глеб Кржижановский.

К работам комиссии было привлечено свыше 200 деятелей науки и техники. Среди них были Александр Коган, Александр Горев, Леонид Рамзин, Карл Круг, Михаил Шателен; Григорий Дубелир, Борис Угримов. На постоянной основе трудились около 100 человек, остальные привлекали по необходимости. Каждому был определен круг вопросов и задач. Еженедельно заслушивались отчеты о проделанной работе. Для общественности регулярно издавали бюллетени.

К концу 1920 года на основе международного опыта и дореволюционных разработок российских энергетиков членам комиссии удалось подготовить план объемом в 650 страниц с картами и схемами электрификации районов. Он был утвержден на расширенном заседании комиссии ГОЭЛРО.

22 декабря 1920 года Ленин в отчетном докладе VIII Всероссийскому съезду Советов, заседавшем в Москве в Большом театре, изложил содержание плана электрификации и назвал его "второй программой партии". 26 декабря на съезде Советов выступил Кржижановский с презентацией плана, которая произошла на высшем для того времени техническом уровне. Чтобы делегаты могли оценить грандиозность предлагавшегося проекта, на сцене была выставлена гигантская карта России. И по мере рассказа Кржижановского о тех или иных объектах на карте зажигались разноцветные лампочки в соответствующих местах. Под конец, когда зажглись все лампочки, Москва погрузилась во мрак, так как для представления проекта понадобились все электрические мощности столицы. Пришлось отключить электричество даже в Кремле.

29 декабря 1920 года съезд единогласно одобрил Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО) "как первый шаг великого начинания" и поручил правительству его доработку. Состоявшийся в начале октября 1921 года Электротехнический съезд внес ряд дополнений в план об использовании достижений советской и зарубежной науки и техники в области электрификации, которые были учтены правительством.

21 декабря 1921 года план был принят Советом Народных Комиссаров, а 28 декабря 1921 года утвержден IX Всероссийским съездом Советов. Это придало плану необходимую силу закона.

План предусматривал наряду с электрификацией развитие промышленности, сельского хозяйства и быта, он носил директивный характер для всех промышленных наркоматов и ведомств и был рассчитан на 10-15 лет. Теоретической основой плана стало единство общегосударственного, отраслевого и регионального начал. В законодательном порядке определялись тенденции, структура и пропорции развития народного хозяйства, важнейших отраслей тяжелой промышленности. Определены крупнейшие экономические районы страны – Северный, Центральнопромышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, Западно-Сибирский и Туркестанский. План предусматривал быстрый рост производительности труда на основе электрификации и механизации всех производств, процессов и коренных изменений условий труда.

Основные задачи плана: достижение опережающих темпов роста электроэнергетики по сравнению с темпами роста промышленного производства; строительство крупных тепловых и гидроэлектростанций; широкое использование местных топливных ресурсов или водной энергии в регионах, бедных топливом; строительство высоковольтных линий элетропередач; создание систем, объединяющих энергетическое хозяйство одного или нескольких районов, а затем – единой энергетической системы страны.

План состоял из программы "А", рассчитанной на восстановление и реконструкцию дореволюционного энергетического хозяйства, и программы "Б", предусматривавшей сооружение 30 новых крупных ГРЭС (20 тепловых и 10 гидроэлектростанций) общей мощностью 1750 мегаватт, в том числе Днепровской и Волховской ГЭС, Каширской, Шатурской, Штеровской, Лисичанской и Челябинской ГРЭС.

План ГОЭЛРО стал первым единым государственным перспективным планом развития народного хозяйства Советской республики. Его осуществление началось в трудных условиях Гражданской войны и хозяйственной разрухи. К 1926 году была выполнена программа "А" плана ГОЭЛРО, а к 1931 году он был выполнен по основным показателям. В 1935 году по истечении 15 лет план электрификации был перевыполнен почти в три раза. В 1920 году в стране было около десятка крупных электростанций, а в 1935 году их число возросло до 95.

Его реализация позволила создать энергетическую базу тяжелой промышленности и изменить облик индустриальных центров. Страна по производству электроэнергии вышла на второе место в Европе и третье место в мире.

Комиссия по электрификации явилась прообразом Государственной общеплановой комиссии (Госплан), созданной в феврале 1921 года и руководившей с этого времени всей экономикой страны в течение долгих десятилетий. Комиссия ГОЭЛРО была расформирована 15 июня 1921 года в связи с созданием при Госплане секции энергетики.