МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия предложила формулу цены нефти для Белоруссии со снижением премии примерно на 2 доллара за тонну ежегодно, новый подход позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Предложения российских компаний в части изменения формулы ценообразования нефти доведены до партнеров из Республики Беларусь. Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — передает слова Новака пресс-служба Минэнерго РФ.