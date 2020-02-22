МЕХИКО, 22 фев /ПРАЙМ/. Судья Высшего трудового суда Бразилии Ивеш Гандра сообщил в пятницу о достижении соглашения между руководством нефтяной корпорации Petrobras и профсоюзом нефтяников и прекращении 20-дневной забастовки.

"Соглашение направлено на прекращение забастовки, причин для нее больше нет", — сообщил Гандра по результатам двухдневных переговоров между сторонами трудового конфликта, в которых он выступал посредником, слова юриста приводит издание Estadao.

По словам судьи, ключевые вопросы — график рабочих смен и штрафы сотрудникам — были разрешены, и Petrobras вернется к согласованному графику в течение 25 дней.

В отношении завода по производству удобрений, закрытие которого корпорацией повлекло увольнение почти тысячи человек и вызвало национальный протест, будет организован отдельный переговорный процесс при посредничестве суда, который начнется 27 февраля.