МИНСК, 22 фев /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 23 февраля вырастут на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году — 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 16 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание — восьмое с начала текущего года.

"В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку", — говорится в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,72 белорусского рубля (50 российских рублей, или 0,78 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,82 белорусского рубля (52,91 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,04 белорусского рубля (59,3 российского рубля, или 0,92 доллара), дизельного топлива – 1,82 белорусского рубля (52,91 российского рубля, или 0,82 доллара).

Как отмечали ранее в "Белнефтехиме", за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем выросли на 13%, в то время как мировые котировки нефти за этот период выросли на 17%. При этом, по данным концерна, цены на моторное топливо в Белоруссии остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.