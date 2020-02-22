БЕЙРУТ, 22 фев /ПРАЙМ/. Нефтегазовая компания Saudi Aramco получила разрешение на разработку крупнейшего нетрадиционного газового месторождения в Саудовской Аравии — Джафура, пишет газета "Оказ" со ссылкой на главу совета директоров предприятия Ясера Румъяна.

По его словам, разработка данного месторождения на востоке королевства позволит саудовской компании стать крупнейшей в нефтегазовой области в мире.

Месторождение, по подсчетам экспертов, содержит около 200 триллионов кубометров сырого газа. Разработка месторождения поделена на несколько этапов, и добычу планируется начать в 2024 году, а к 2036 году производственную мощность предполагается довести до 2,2 миллиардов кубометров в сутки.