ЛУГАНСК, 23 фев /ПРАЙМ/. Шестьсот абонентов остались без электричества в поселке Металлист самопровозглашенной Луганской народной республики после аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В результате аварийного отключения без энергоснабжения 600 абонентов по шести улицам в поселке Металлист", — сообщили в МЧС.

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на воскресенье.