Шестьсот квартир и домов остались без электроснабжения в ЛНР из-за аварии
ЛУГАНСК, 23 фев /ПРАЙМ/. Шестьсот абонентов остались без электричества в поселке Металлист самопровозглашенной Луганской народной республики после аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В результате аварийного отключения без энергоснабжения 600 абонентов по шести улицам в поселке Металлист", — сообщили в МЧС.
Ремонтно-восстановительные работы запланированы на воскресенье.
https://1prime.ru/energy/20200223/830976042.html