ЛУГАНСК, 24 фев — ПРАЙМ. Более 700 абонентов остались без электричества в городе Свердловск самопровозглашенной Луганской народной республики в результате аварийного отключения трансформаторной подстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.

"В результате аварийного отключения без электроэнергии остался город Свердловск (частично) — 726 абонентов ", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, отключение произошло в 22.15 (совпадает с мск.) 23 февраля. Ремонтные работы запланированы на понедельник.

В воскресенье в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР сообщили, что накануне авария произошла и в поселке Металлист, там без электричества остались 600 квартир и домов.