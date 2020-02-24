ВАРШАВА, 24 фев — ПРАЙМ. Польша в марте текущего года ожидает решения стокгольмского арбитража по цене на российский газ, заявил в понедельник журналистам глава нефтегазовой компании PGNIG Ежи Квечиньский.

"У нас есть информация, что это решение (арбитража – ред.) будет принято в марте. Мы ориентируемся на то, что, как обычно в такой ситуации бывало, оно будет передано в конце марта. Мы терпеливо ждем", — сказал Квечиньский.

"Пока рано говорить об этом. Мы не хотим строить догадки до официального объявления решения Стокгольмским арбитражным судом", — прокомментировал он возможные варианты решения суда.

Контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Арбитраж Стокгольма в июле 2018 года вынес промежуточное решение по иску PGNiG к "Газпрому" о пересмотре цен на газ.

"Газпром" тогда сообщал, что суд согласился с его доводами и полностью отказал польской компании в изменении цены поставок газа. Однако польская сторона трактует судебное решение в свою пользу. PGNiG сообщала, что арбитражный суд признал доводы компании и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый Ямальский контракт).

В октябре 2018 года "Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде промежуточное решение арбитража.