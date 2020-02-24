КИЕВ, 24 фев /ПРАЙМ/. Цена на газ для нужд населения Украины в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем — до 3,95 тысячи гривен (161,6 доллара – ред.) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В январе "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 15,4% — до 188 долларов за тысячу кубов.

"В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% — чем в феврале 2019 года", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что цена на газ в феврале "является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года".

Новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением кабмина от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

Украинское правительство обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 мая 2020 года. "Нафтогаз" также запустил программу "Газовый запас", по которой украинцы могут покупать газ заранее по фиксированной цене в размере 6145 гривен (около 248 долларов) за тысячу кубометров с НДС, но без учета транспортировки, для экономии зимой.