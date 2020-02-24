МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили снижение и падают уже более чем на 4% на опасениях за спрос на сырье в связи с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,26% – до 55,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,23%, до 51,12 доллара за баррель.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на котировки. Эпидемия и связанные с ней карантинные меры могут нанести ущерб мировой экономике и ударить по спросу на нефть. Случаи заболевания уже зафиксированы в 28 странах, в том числе в Омане, Кувейте, Бахрейне, Афганистане. Дополнительный негатив на рынках вызывает стремительное распространение коронавируса в Южной Корее и Италии.

"События выходных дали нам понять, что коронавирус в настоящее время является непреодолимой силой", — сказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Старший рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes) полагает, что коронавирус может нанести серьезный ущерб деловой активности по всему миру, поэтому не стоит недооценивать влияние эпидемии.