МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Нефть стремительно дешевеет в понедельник вечером, цена марки Brent падает уже на 5% на опасениях за спрос из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,8% — до 55,16 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался на 5,02% — до 55,03 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 4,36% — до 51,05 доллара за баррель.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на котировки. Эпидемия и связанные с ней карантинные меры могут нанести ущерб мировой экономике и ударить по спросу на нефть. Случаи заболевания уже зафиксированы в 28 странах, в том числе в Омане, Кувейте, Бахрейне, Афганистане. Дополнительный негатив на рынках вызывает стремительное распространение коронавируса в Южной Корее и Италии.