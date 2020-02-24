МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник вечером, нефть марки WTI вслед за Brent опустилась более чем на 5% на рисках вокруг распространения коронавируса за пределами Китая и потенциального негативного влияния, которое он может оказать на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.23 мск, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,59%, до 54,70 долларов за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опустился на 5,02%, до 55,03 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,13% — до 50,64 доллара за баррель.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на котировки. Эпидемия и связанные с ней карантинные меры могут нанести ущерб мировой экономике и ударить по спросу на нефть. Случаи заболевания уже зафиксированы в 28 странах, в том числе в Омане, Кувейте, Бахрейне, Афганистане. Дополнительный негатив на рынках вызывает стремительное распространение коронавируса в Южной Корее и Италии.