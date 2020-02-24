ТЕГЕРАН, 24 фев /ПРАЙМ/. Иран сможет добывать более миллиарда кубометров газа в день к концу марта, заявил министр нефти страны Бижан Зангане.

"Две последних платформы, одна из которых была установлена сегодня. Надеюсь, что монтаж второй будет произведен до (иранского – ред.) нового года (начинается 20 марта – ред.). У нас будут установлены все платформы 27 фаз Южного Парса, что позволит нам преодолеть отметку добычи в один миллиард кубометров газа в день", — сообщил министр на видео, которое опубликовано порталом правительства.

Он также отметил, что планирует принять участие во встрече ОПЕК 5 марта.