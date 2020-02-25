МЕХИКО, 25 фев /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA изменяет схему поставки сырой нефти в Россию, уменьшая долю Rosneft Trading в пользу TNK Trading, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы PDVSA.

"Четыре танкера с грузом около 6,7 миллиона баррелей венесуэльской нефти, ранее предназначавшиеся для февральской отгрузки в Rosneft Trading, были в последние дни переданы другому подразделению российской компании, TNK Trading", — говорится в материале агентства.

По информации СМИ, из шести танкеров, предназначавшихся Rosneft Trading в этом месяце, будут поставлены только два, ещё восемь направятся TNK Trading. Венесуэла ежемесячно экспортирует 23 танкера сырой нефти, 10 из которых приобретают российские компании.

Согласно данным из торговых отчётов, изменения в логистике венесуэльской нефти начались до введения последних санкций минфина США против Rosneft Trading, а доля TNK Trading в растёт с 2019 года.

Минфин США 18 февраля 2020 года внес в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Указ президента Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.