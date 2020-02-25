МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" будет рассчитывать дивиденды за второе полугодие 2019 года исходя из решения выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе конференц-колла член правления компании, заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"У нас есть решение о переходе на 50%, которое мы приняли на одном из последних (заседаний — ред.) совета директоров. И, соответственно, это означает, что все наши решения, которые будут приниматься по объявлению дивидендов в этом году, в 2020-м, уже будут в соответствии с 50% ориентиром. Дивиденды за первое полугодие у нас уже были объявлены, 2019 года, соответственно дивиденды за второе полугодие 2019 года, от прибыли второго полугодия 2019 года, они будут по 50%", — сказал Янкевич.