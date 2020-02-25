МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Возгорания на магистральном газопроводе в Пермском крае не нарушило газоснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме по параллельным газопроводам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Чайковский".

"Сегодня в 18 часов 46 минут (мск) в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", — сообщили в компании.

Уточняется, что подразделения "Газпром трансгаз Чайковский" готовятся к проведению восстановительных работ.