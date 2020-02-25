МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Магистральные тягачи на сжиженном природном газе (СПГ), произведенные "Камазом", будут использоваться для перевозки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на экспорт через логистический центр в Приморском крае, сообщила пресс-служба "Газпрома".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече в Москве обсудили перспективы взаимодействия компаний. В их присутствии компании "Газпром газэнергосеть гелий", "Газпром газомоторное топливо" и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве.

"Согласно документу, "Газпром газэнергосеть гелий" (уполномоченная компания по реализации инвестиционного проекта "Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров") планирует приобретать газомоторную технику для перевозки жидкого гелия. Для этих целей предусматривается использование магистральных тягачей на сжиженном природном газе (СПГ). Их серийное производство будет организовано на мощностях ПАО "Камаз", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "Газпром газомоторное топливо" создаст инфраструктуру для производства СПГ и заправки тягачей. Кроме того, "Газпром газэнергосеть гелий" и "Камаз" подписали дорожную карту, согласно которой планируется, что первые 18 тягачей на СПГ для транспортировки гелия в специальных изотермических контейнерах будут поставлены в 2021 году.