УФА, 25 фев /ПРАЙМ/. Потребители газа не будут отключены в результате разгерметизации газопровода в Пермском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, спасателям в 21.15 (19.15 мск) поступило сообщение о происшествии на 1451 километре трассы магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2" в Горнозаводском городском округе Пермского края.

"Задвижки на газопроводе перекрыты, происходит догорание остаточного газа. Потребители в результате разгерметизации отключены не будут. По данным ООО "Газпром трансгаз Чайковский", ситуация находится под контролем, угрозы населению нет", — сообщает региональный МЧС.

По данным ведомства, к реагированию на происшествие привлекли 17 человек и 6 единиц техники.