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МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть падают во вторник более чем на 3% на фоне роста опасений вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.43 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,07%, до 54,06 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,25%, до 49,76 доллара за баррель.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на котировки. Вспышка заболевания и связанные с ней карантинные меры могут нанести ущерб мировой экономике и ударить по спросу на нефть.

"Опасения по поводу спроса сводят на нет все достижения за последние несколько недель. Это не та ситуация, которая может внезапно улучшиться", — цитирует агентство Рейтер директора по фьючерсам Mizuho Securities Боба Яугера (Bob Yawger).

Дополнительное давление на котировки также оказывает неопределенность относительно заседания ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится 5-6 марта. В начале февраля, по данным СМИ, эксперты техкомитета ОПЕК+ рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала.