МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании.

"Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей", — заявил он.

По его словам, бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника. "Группа компаний "Россети" готова брать их на баланс и активно занимается этой работой: в период с 2017 года по всей стране дочерние организации нашего холдинга уже подхватили 4 тысячи подобных объектов", — сказал Ливинский.

Во время визита глава компании также встретился с жителями города Кимры, чьи дома получают электричество от бесхозяйной трансформаторной подстанции.



